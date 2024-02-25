Кучеров повторил рекорд Овечкина по количеству сезонов со 100+ очками среди россиян

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, добравшись до отметки в 100 (37+63) в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1, идёт второй период), сравнялся с показателем своего соотечественника и коллеги по амплуа из «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству сезонов со 100+ очками.

У Кучерова это четвёртый сезон за карьеру в НХЛ со 100+ очками, как и у рекордсмена среди россиян по данному показателю – Александра Овечкина.

В сезоне-2017/2018 Кучеров остановился ровно на отметке в 100 (39+61) баллов, в сезоне-2022/2023 – 113 (30+83) результативных действия, а в сезоне-2018/2019 – рекордное количество очков для россиян – 128 (41+87).

Овечкин же преодолевал отметку в 100 результативных действий последний раз в сезоне-2009/2010 – 109 (50+59) очков.