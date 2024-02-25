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Тоффоли повторил достижение Гусева в «Нью-Джерси», установленное в сезоне-2019/2020

Тоффоли повторил достижение Гусева в «Нью-Джерси», установленное в сезоне-2019/2020
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31-летний канадский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тайлер Тоффоли благодаря голу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, завершён второй период) продлил свою результативную серию до шести матчей.

Он стал первым игроком «Дэвилз» после российского нападающего Никиты Гусева с сезона-2019/2020, который добрался до такой серии с набранными очками в первый сезон за клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Тоффоли принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 42 (25+17) очка при показателе полезности «-8». Гусев же, выступавший за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз», провёл в НХЛ 97 встреч, отметившись 54 (17+37) результативными действиями при коэффициенте полезности «-27».

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