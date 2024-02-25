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Кучеров уступает только Кросби и Макдэвиду по сезонам со 100+ очками у действующих игроков

Кучеров уступает только Кросби и Макдэвиду по сезонам со 100+ очками у действующих игроков
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30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, добравшись до отметки в 100 (37+63) в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, идёт третий период), уступает лишь двум действующим игрокам лиги по количеству сезонов с таким показателем.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кучеров проводит свой четвёртый сезон за карьеру в НХЛ со 100+ очками. Большее количество сезонов среди действующих игроков лишь у двух хоккеистов – нападающих Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз») и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), на счету которых по шесть сезонов.

Столько же сезонов, как и у Кучерова, — у его соотечественника – Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз») и Леона Драйзайтля («Эдмонтон Ойлерз»). Три сезона со 100+ результативными действиями – у Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз»).

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