Воронков с передачи Марченко открыл счёт в матче с «Рейнджерс»

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. Единственный на данный момент гол в составе «Коламбуса» забил российский нападающий Дмитрий Воронков. Россиянин Кирилл Марченко в этом эпизоде отметился результативной передачей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Воронков забил 16-й гол в нынешнем сезоне. Также на его счету 13 передач в 51 матче.
На данный момент «Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, лидирует на Востоке, набрав 81 очко.
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