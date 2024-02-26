Защитник «Тампа-Бэй» Хедман: просто откройся, и Кучеров всегда найдёт тебя передачей

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман прокомментировал свой гол с передачи российского нападающего Никиты Кучерова в ворота «Нью-Джерси» (4:1).

«Просто откройся, и Куч всегда найдёт тебя передачей. Я просто катился рядом с ним, на случай, если я ему понадоблюсь, так и получился гол», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.

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В прошедшем матче с «Дэвилз» Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами. Россиянин стал первым игроком НХЛ, набравшим 100 очков в текущем сезоне. На счету Кучерова 59 матчей, в которых нападающий набрал 102 очка — забросил 38 шайб и отдал 64 результативные передачи. Россиянин побил свой же рекорд (62 матча) по скорости достижения 100 очков за сезон в составе «Тампа-Бэй».