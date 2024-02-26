Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Локтионова в ворота «Торпедо» признан лучшим в КХЛ по итогам заключительной недели

Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам заключительной недели регулярного чемпионата. Самым ярким признан гол 33-летнего российского нападающего московского «Спартака» Андрея Локтионова в домашнем матче с нижегородским «Торпедо» (7:3).

Рейтинг лучших голов 24-й игровой недели регулярного чемпионата КХЛ.

10-е место: Дерек Барак («Витязь»);

9-е место: Артур Тянулин («Сочи»);

8-е место: Артём Михеев («Сибирь»);

7-е место: Дмитрий Моисеев («Северсталь»);

6-е место: Алексей Кручинин («Торпедо»);

5-е место: Андрей Алтыбармакян («Лада»);

4-е место: Иван Воробьёв («Витязь»);

3-е место: Артём Каштанов («Автомобилист»);

2-е место: Александр Горшков («Адмирал»);

1-е место: Андрей Локтионов («Спартак»).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале КХЛ.