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Гол Локтионова в ворота «Торпедо» признан лучшим в КХЛ по итогам заключительной недели

Гол Локтионова в ворота «Торпедо» признан лучшим в КХЛ по итогам заключительной недели
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Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам заключительной недели регулярного чемпионата. Самым ярким признан гол 33-летнего российского нападающего московского «Спартака» Андрея Локтионова в домашнем матче с нижегородским «Торпедо» (7:3).

Рейтинг лучших голов 24-й игровой недели регулярного чемпионата КХЛ.

10-е место: Дерек Барак («Витязь»);
9-е место: Артур Тянулин («Сочи»);
8-е место: Артём Михеев («Сибирь»);
7-е место: Дмитрий Моисеев («Северсталь»);
6-е место: Алексей Кручинин («Торпедо»);
5-е место: Андрей Алтыбармакян («Лада»);
4-е место: Иван Воробьёв («Витязь»);
3-е место: Артём Каштанов («Автомобилист»);
2-е место: Александр Горшков («Адмирал»);
1-е место: Андрей Локтионов («Спартак»).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале КХЛ.

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