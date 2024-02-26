Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ стал форвард «Динамо» Никита Гусев

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31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024, набрав 89 (23+66) очков в 68 матчах.

Лучшие бомбардиры КХЛ регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.

Никита Гусев («Динамо» Москва) – 89 (23+66) очков. Рид Буше («Авангард») – 78 (44+34) очков в 64 матчах. Николай Голдобин («Спартак») – 78 (37+41) очков в 67 матчах. Джордан Уил («Динамо» Москва) – 77 (30+47) очков в 66 матчах. Владимир Ткачёв («Авангард») – 75 (20+55) очков в 58 матчах.

Первые матчи первого раунда плей-офф пройдут 29 февраля. Напомним, московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента. Бело-голубые во второй раз в своей истории стали победителями регулярного чемпионата КХЛ. Впервые «Динамо» стало обладателем Кубка Континента в сезоне-2013/2014.