«Это моя команда». Флёри отреагировал на слухи о возможном уходе из «Миннесоты»

39-летний канадский голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал слухи о возможном обмене из команды в преддверии дедлайна НХЛ.

«Я люблю хоккей. Я смотрю, кто что делает. Это будет напряжённая гонка до самого конца. Если бы «Миннесота» была на последних местах конференции, возможно, всё было бы немного по-другому. Но это моя команда. Мы сражаемся вместе, верно? Я горжусь победами с этой командой. Хочу, чтобы мы вышли в плей-офф. Это мой первый приоритет. И я хочу быть здесь и увидеть, как эта команда выйдет в плей-офф», — приводит слова Флёри The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне Флёри принял участие в 28 матчах за «Миннесоту», в которых отразил 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,92. Ранее его имя связывали с переходом в такие команды, как «Каролина Харрикейнз», «Колорадо Эвеланш » и «Торонто Мэйпл Лифс».