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«Вашингтон» вызвал из АХЛ российского нападающего Ивана Мирошниченко

«Вашингтон» вызвал из АХЛ российского нападающего Ивана Мирошниченко
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20-летний российский нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко получил вызов в основную команду из фарм-клуба АХЛ «Херши Бэрс». Об этом сообщается на официальном сайте «столичных».

В нынешнем сезоне Мирошниченко уже принял участие в четырёх встречах за «Вашингтон» в НХЛ, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности «-3». В АХЛ на его счету 47 игр и 25 (9+16) очков при показателе полезности «+15».

Уже ближайшей ночью, 27 февраля, «Вашингтон» примет на домашнем льду «Оттаву Сенаторз» в рамках встречи регулярного чемпионата НХЛ. Подопечные Спенсера Карбери, набрав 61 очко в 56 матчах, занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на шесть баллов.

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