Козлов — о победе над «Северсталью»: проявили характер и заслуженно взяли два очка

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над череповецкой «Северсталью» (4:3) в заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.

«Соперник быстрый, заставил нас быстро двигаться и принимать решения. В начале были сложности в передачах, было много брака, но, несмотря на трудности, ребята молодцы, проявили характер и заслуженно взяли два очка.

Итоги регулярного сезона? Регулярка была сложная, много матчей, расписание не самое лёгкое. Самое главное – побили рекорд клуба по посещаемости. Вся команда играла с душой и сердцем. Спасибо болельщикам, их поддержка всегда ощущается», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 90 очков в 68 матчах, занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина – 2024 подопечные Козлова встретятся с челябинским «Трактором». Старт серии – 29 февраля.