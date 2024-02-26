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22-летний Зубов подрался с канадцем Макмилланом в матче «Куньлунь» — «Витязь»

22-летний Зубов подрался с канадцем Макмилланом в матче «Куньлунь» — «Витязь»
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В Мытищах в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Куньлунь Ред Стар» принимает подмосковный «Витязь». Завершён второй период, гости впереди – 1:0.

В конце первого периода встречи состоялась драка между 22-летним российским нападающим «Витязя» Егором Зубовым и 33-летним канадцем Брэндоном Макмилланом. Уже с первых секунд кулачного противостояния Зубову удалось натянуть игровую майку на голову Макмиллану, после чего он уверенно довёл бой до победы, повалив своего оппонента на лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, обе команды проводят свой последний матч в нынешнем сезоне, потеряв шансы на плей-офф задолго до его начала. «Куньлунь» (54) – на девятом месте в турнирной таблице Запада, «Витязь» (47) – на 11-м.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Перерыв
0 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Попов (Кара, Воронков) – 36:55 (5x5)    
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