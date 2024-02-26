22-летний Зубов подрался с канадцем Макмилланом в матче «Куньлунь» — «Витязь»

В Мытищах в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Куньлунь Ред Стар» принимает подмосковный «Витязь». Завершён второй период, гости впереди – 1:0.

В конце первого периода встречи состоялась драка между 22-летним российским нападающим «Витязя» Егором Зубовым и 33-летним канадцем Брэндоном Макмилланом. Уже с первых секунд кулачного противостояния Зубову удалось натянуть игровую майку на голову Макмиллану, после чего он уверенно довёл бой до победы, повалив своего оппонента на лёд.

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Напомним, обе команды проводят свой последний матч в нынешнем сезоне, потеряв шансы на плей-офф задолго до его начала. «Куньлунь» (54) – на девятом месте в турнирной таблице Запада, «Витязь» (47) – на 11-м.