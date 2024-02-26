В КХЛ обновлён рекорд средней посещаемости регулярных чемпионатов

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Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что в лиге обновлён один из рекордов по средней посещаемости матчей в регулярных чемпионатах КХЛ.

Отмечается, что регулярный чемпионат сезона-2023/2024 установил новый рекорд средней посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ – 6622 зрителя. Предыдущий рекорд 6492 зрителя был установлен в сезоне-2019/2020.

При этом регулярка сезона-2023/2024 стала четвёртой по общей посещаемости. Больше посещали матчи с 2014 по 2017 год:

5 395 035 – 2014/2015 (840 матчей, средняя 6423);

5 327 954 – 2016/2017 (870 матчей, средняя 6124);

5 292 728 – 2015/2016 (840 матчей, средняя 6301);

5 178 246 — 2023/2024 (782 матча, средняя 6622).

Напомним, ранее в Новосибирске на матче между «Сибирскими снайперами» и казанским «Ирбисом» был дважды побит рекорд посещаемости регулярных чемпионатов Молодёжной хоккейной лиги.