«Торпедо» потерпело 7-е поражение кряду и получило СКА в первом раунде Кубка Гагарина

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимало тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 4:5 в овертайме, ставшим для них седьмым кряду.
Счёт в матче был открыт в середине первого периода защитником «Торпедо» Михаилом Орловым. В середине следующей двадцатиминутки его одноклубник Даниил Бокун укрепил преимущество нижегородцев. Однако уже через несколько минут Данила Моисеев сократил отставание «Лады». К концу этого же игрового отрезка форвард нижегородцев Олег Ли отметиляс первой заброшенной шайбой в сезоне – 3:1. В третьем периоде Донат Стальнов вновь вернул отставание «Лады» в одну шайбу, а Егор Виноградов оперативно восстановил комфортное преимущество нижегородцев. Подопечные Олега Браташа в третий раз за матч сократили отставание после гола Егора Бабенко, а на последних минутах Алексей Васильков перевёл игру в овертайм.
Гол 24-летнего защитника «Лады» Евгения Калабушкина принёс тольяттинцам победу в овертайме.
Таким образом, «Торпедо» не поднимается на шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Ларионова получают в оппоненты по первому раунду санкт-петербургский СКА.
- 26 февраля 2024
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