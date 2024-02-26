Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» потерпело 7-е поражение кряду и получило СКА в первом раунде Кубка Гагарина

«Торпедо» потерпело 7-е поражение кряду и получило СКА в первом раунде Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимало тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 4:5 в овертайме, ставшим для них седьмым кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 5
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Орлов (Белевич) – 12:29 (5x5)     2:0 Бокун (Ли, Варлаков) – 29:02 (5x5)     2:1 Моисеев (Алтыбармакян, Кугрышев) – 33:04 (5x5)     3:1 Ли (Виноградов, Белевич) – 38:34 (5x5)     3:2 Стальнов – 48:31 (4x5)     4:2 Виноградов (Артамонов, Атанасов) – 51:26 (5x4)     4:3 Бабенко (Грошев) – 51:34 (5x5)     4:4 Васильков (Бородкин, Сёмин) – 58:34 (5x5)     4:5 Калабушкин (Сафин, Солянников) – 62:38 (3x3)    

Счёт в матче был открыт в середине первого периода защитником «Торпедо» Михаилом Орловым. В середине следующей двадцатиминутки его одноклубник Даниил Бокун укрепил преимущество нижегородцев. Однако уже через несколько минут Данила Моисеев сократил отставание «Лады». К концу этого же игрового отрезка форвард нижегородцев Олег Ли отметиляс первой заброшенной шайбой в сезоне – 3:1. В третьем периоде Донат Стальнов вновь вернул отставание «Лады» в одну шайбу, а Егор Виноградов оперативно восстановил комфортное преимущество нижегородцев. Подопечные Олега Браташа в третий раз за матч сократили отставание после гола Егора Бабенко, а на последних минутах Алексей Васильков перевёл игру в овертайм.

Гол 24-летнего защитника «Лады» Евгения Калабушкина принёс тольяттинцам победу в овертайме.

Таким образом, «Торпедо» не поднимается на шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Ларионова получают в оппоненты по первому раунду санкт-петербургский СКА.

Календарь Кубка Гагарина - 2024.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android