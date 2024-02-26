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Гусев побил рекорд Мозякина по количеству очков в большинстве за один регулярный сезон

Гусев побил рекорд Мозякина по количеству очков в большинстве за один регулярный сезон
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31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев, отметившийся ассистентским хет-триком в заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024, покорил ещё один рекорд экс-форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, Гусеву в последней игре сезона покорился рекорд по очкам в большинстве за одну регулярку – 44 балла. Предыдущий рекорд был установлен Сергеем Мозякиным (43 очка в сезоне-2016/2017).

Напомним, Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024, набрав 89 (23+66) очков при показателе полезности «+22». Всего за карьеру в КХЛ на его счету 623 встречи и 601 (215+386) результативное действие. Контракт Гусева с «Динамо» рассчитан до 30 апреля нынешнего года.

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