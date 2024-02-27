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Дыбленко и Джиошвили кидались в драку, «Динамо» вручали Кубок Континента. Фото игры с ЦСКА

26 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало столичный ЦСКА. Хозяева победили в овертайме со счётом 4:3.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на старте второй двадцатиминутки нападающим «Динамо» Дмитрием Рашевским. «Армейцы» сравняли счёт благодаря шайбе Антона Слепышева, а затем вышли вперёд — по очереди отличились Максим Мамин и Никита Нестеров.

Однако на последних минутах встречи Рашевский оформил дубль, сократив отставание при игре «5 на 3», а затем Эрик О’Делл сравнял счёт за две минуты до финальной сирены.

Игра перешла в овертайм, победу «Динамо» принёс Джордан Уил, забросивший шайбу за минуту до конца встречи.

Лучшие фото с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.