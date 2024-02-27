Рашевский — о безголевой серии: такое бывает у каждого хоккеиста. Даже у Овечкина было

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о завершении безголевой серии в матче с «Адмиралом» (4:3 ОТ), а также подвёл итоги прошедшей заключительной игры регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (4:3 ОТ).

«Шайба в ворота «Адмирала» помогла вернуть уверенность? На самом деле, уверенность у меня была, просто бывают такие моменты, когда шайба просто не хочет заходить в ворота. Такое бывает у каждого хоккеиста. Даже у Овечкина – великого спортсмена – такое тоже сейчас было. Я к этому спокойно отношусь и стараюсь максимально сконцентрироваться на своей игре, не обращая внимания на то, что не идёт. Главное – игра на команду.

Заменяю Пакетта/Римашевского на пятаке в первой бригаде большинства – насколько кайфово играть с Гусевым? Понятное дело, что Никита – это большой мастер, но играть там – тоже надо уметь. А у меня это первый такой опыт, в основном был разыгрывающим или завершающим. Спросил пару советов перед игрой, мне сказали, как и где встать при какой ситуации. Я это старался выполнять, получилось забить два гола.

Перед плей-офф у команды появился инстинкт убийцы? Это очень важно, когда команда может собраться, отыграться и ещё и добыть победу. Это очень сильно закаляет перед плей-офф. Через такие игры мы становимся сильнее», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, Рашевский принял участие в 67 матчах завершившегося регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 43 (24+19) результативными действиями при показателе полезности «+20».