Александр Овечкин заработал «-3» в матче, в котором «Вашингтон» одержал победу — 6:3

Сегодня, 27 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 6:3 (4:2, 2:1, 0:0).

Российский нападающий Александр Овечкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился. Капитан столичной команды провёл на льду 16 минут 37 секунд, за которые отметился двумя силовыми приёмами. При этом показатель полезности россиянина составил "-3". Аналогичную полезность также заработали два канадских форварда «Вашингтона» — Дилан Строум и Том Уилсон.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Алексей Протас, Джон Карлсон, Макс Пасиоретти и Бек Малинстин, а также дубль на счету Хендрикса Лапьера.