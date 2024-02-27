Главный тренер «Колорадо»: надеюсь, что с Ничушкиным будет так же, как с Жираром

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар отреагировал на сообщение о том, что его одноклубник российский форвард Валерий Ничушкин завершил участие в Программе помощи НХЛ. Теперь россиянин получил разрешение на то, чтобы вернуться в расположение своего клуба.

«Он – важная часть нашей команды. Статистика довольно очевидна, когда смотришь на матчи, когда он был в составе, и когда не был. Это показывает, как много он значит для команды. Надеемся, он вернётся в хорошем душевном состоянии, как было с Жираром. Тот вернулся заряженным энергией, с отличным самочувствием и отличной игрой. Надеюсь, с Вэлом будет так же», — приводит слова Беднара The Denver Post.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.