«Уйди с дороги!» Овечкин нецензурно выругался на судью

Сегодня, 27 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 6:3 (4:2, 2:1, 0:0).

В концовке первой двадцатиминутки российский форвард «столичных» Александр Овечкин нецензурно выругался на линейного судью, который не дал капитану клуба закрыть зону атаки при игре в большинстве. «Уйди с дороги!», — крикнул Александр в адрес лайнсмена.

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Напомним, Овечкин в этой игре результативными действиями не отметился. Капитан столичной команды провёл на льду 16 минут 37 секунд, за которые на его счету лишь два силовых приёма. При этом показатель полезности россиянина составил «-3».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 26 результативных передач.