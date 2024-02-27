Макар: Ничушкин как поезд. Надеюсь, он сможет снова завести свой мотор

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар оценил сообщение о том, что его одноклубник, российский форвард Валерий Ничушкин завершил участие в Программе помощи НХЛ. Теперь россиянин получил разрешение на то, чтобы вернуться в расположение своего клуба.

«Мы все его поддерживаем. Здорово, что он вернулся. Надеюсь, он сможет набрать форму. Нужно дать ему столько времени, сколько нужно. Мы все его уважаем, он – большая часть команды. В конечном итоге все мы – люди, и ментальное здоровье важнее хоккея. Он – наш ключевой игрок перед воротами. Он как поезд, так что надеюсь, он сможет снова завести свой мотор», — цитирует Макара Colorado Hockey Now.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.