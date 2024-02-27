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Макдэвид стал третьим игроком нынешнего сезона НХЛ, который набрал 90+ очков

Макдэвид стал третьим игроком нынешнего сезона НХЛ, который набрал 90+ очков
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Сегодня, 27 февраля, в канадском городе Эдмонтон на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Хозяева одержали уверенную победу в матче со счётом 4:2.

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в игре двумя результативными передачами. Канадский форвард записал на свой счёт 91-е (21+70) очков в нынешней регулярке и стал третьим игроком, кто добрался до отметки в 90 и более результативных баллов. Ранее это сделали российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (сейчас — 102 очка) и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (96).

Отметим, что Макдэвид стал первым игроком НХЛ в XXI веке с восемью сезонами кряду с 90+ очками.

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