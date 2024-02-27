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Сетка плей-офф КХЛ — 2024, кто с кем сыграет

Сетка плей-офф КХЛ — 2024, кто с кем сыграет
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29 февраля стартует розыгрыш Кубка Гагарина — 2024, который в нынешнем сезоне пройдёт в новом формате. Первый раунд пройдёт, как и раньше, в рамках конференций Запада и Востока: первый посев сыграет с восьмым, второй – с седьмым, и так далее. А со второго раунда начнётся перекрёстный плей-офф.

Напомним, пары первого раунда:

Западная конференция:

«Динамо» Москва (1) – «Динамо» Минск (8);
СКА (2) – «Торпедо» (7);
«Локомотив» (3) – ЦСКА (6);
«Спартак» (4) – «Северсталь» (5).

Восточная конференция:

«Металлург» (1) – «Амур» (8);
«Авангард» (2) – «Лада» (7);
«Салават Юлаев» (3) – «Трактор» (6);
«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5).

На этапе второго раунда также формируется сетка плей-офф для последующего определения полуфинальных пар. Для этого создаются две группы, и полуфиналы Кубка Гагарина затем играются внутри этих групп.

Группа А

Пара А1: лучший посев Запада против худшего посева Востока.

Пара А2: второй посев Востока против предпоследнего посева Запада.

Группа Б

Пара Б1: лучший посев Востока против худшего посева Запада.

Пара Б2: второй посев Запада против предпоследнего посева Востока.

Отметим, что последний возможный матч финальной серии Кубка Гагарина — 2024 будет сыгран 29 апреля.

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