Инсайдер НХЛ рассказал, какого игрока «Вашингтона» может выменять «Эдмонтон» в этом сезоне

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что «Эдмонтон» может выменять у «Вашингтона» нападающего Энтони Манту. Форвард в конце сезона станет неограниченно свободным агентом. В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 31 (18+13) очко в 53 матчах.

«Вашингтон» уже давно пытается обменять Манту. Но сейчас мы подходим к тому моменту, когда он станет неограниченно свободным агентом. Он стал горячим в очень нужный момент. И найдётся кто-то, кто скажет: «Мы собираемся рискнуть, потому что он играет за свою следующую сделку, и поэтому у него будет высокая мотивация»… Кто знает Энтони Манту лучше, чем кто-либо другой?» — цитирует Фридмана Sportsnet.

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд, будучи генменеджером «Детройта», выбрал Манту на драфте НХЛ. В «Ред Уингз» Манта провёл свои лучшие годы в карьере.