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Варицкий: тренеры «Витязя» не должны готовить игроков для других команд, это неправильно

Варицкий: тренеры «Витязя» не должны готовить игроков для других команд, это неправильно
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Генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий рассказал о ситуации с контрактами некоторых игроков на следующий сезон, отдельно отметив легионерский состав команды. Специалист заявил, что против аренды хоккеистов и не приветствует, когда тренеры подмосковной команды готовят чужих игроков.

«Есть договорённость по новым контрактам Ивана Савчика и Максима Дорожко. Остались детали. С остальными переговоры только начинаются, потому что агенты попросили не дергать ребят, мы пошли на встречу.

Легионеры? У Скотта Уилсона должен родиться третий ребёнок, он улетел домой пообщаться с близкими. Попросил дать на это время. Будем ждать его решения. Что касается Дерека Барака, будем думать, смотреть. Хочется знать, сколько будет легионеров по регламенту.

Перед дедлайном смотрели рынок. Кого-то не смогли взять по финансовым причинам, кого-то нам предлагали в аренду, но я против этого — наши тренеры не должны готовить игроков для других команд, это неправильно», — цитирует Варицкого пресс-служба КХЛ.

По итогам Фонбет Регулярного Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 подмосковный «Витязь» занял последнее место в сводной таблице лиги, набрав 48 очков в 68 матчах. По ходу сезона «Витязь» произвёл замену главного тренера — на место Александра Завьялова был назначен Дмитрий Рябыкин.

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