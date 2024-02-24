«Переговоры не вели, и я так понимаю, не собираются». Рябыкин – о будущем в «Витязе»

Главный тренер подмосковного «Витязя» Дмитрий Рябыкин допустил, что руководство клуба не собирается продолжать сотрудничество с ним в следующем сезоне.

«Планы команды после завершения сезона? Как мне руководители сказали, 27 числа завершающее собрание, пресс-конференция, потом они распускать команду до 18 числа. Дальше собираемся, будем тренироваться, дальше не знаю, пусть думают, что они хотят.

Есть ли желание продолжить работу с клубом? Со мной никто переговоры не вёл и я так понимаю, что никто и не собирается. Всё будет зависеть от руководителя», — приводит слова Рябыкина пресс-служба «Металлурга» на официальном сайте клуба.

Напомним, что «Витязь» в прошедшем матче уступил на выезде «Металлургу» (1:2). Команда Рябыкина идёт на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 47 очков в 67 матчах.