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Генменеджер «Витязя» признал ошибку в выборе главного тренера на старт сезона КХЛ

Генменеджер «Витязя» признал ошибку в выборе главного тренера на старт сезона КХЛ
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что руководство подмосковного клуба ошиблось с кандидатурой главного тренера на старт прошедшего регулярного сезона КХЛ. Напомним, «Витязь» начинал регулярку с Александром Завьяловым, который после месяца неудачной работы был заменён на Дмитрия Рябыкина.

«Посчитали, что Александр Завьялов готов к роли главного тренера. Но время показало, что мы ошиблись. Сам Александр это тоже признал. К сожалению, такое бывает. Чей стиль был лучше? Лучший стиль – когда матч заканчивается в твою пользу. Стиль забывается через неделю после окончания успешного сезона», — цитирует Варицкого пресс-служба КХЛ.

«Витязь» закончил регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги на последнем месте в общей таблице лиги.

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