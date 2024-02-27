Макдэвид шуткой ответил на вопрос, беспокоит ли его 10-матчевая безголевая серия

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид шуткой ответил на вопрос, беспокоит ли его 10-матчевая серия без заброшенных шайб. Канадский нападающий в последних 10 встречах ни разу не смог отличиться, отдав 23 результативные передачи.

«Я решил просто посмотреть, сколько ассистов смогу сделать за этот отрезок. Вот и весь секрет. Я больше не собираюсь забрасывать шайбы (смеётся). Ладно, конечно же, я хочу забивать голы и помогать команде побеждать. Стараюсь помочь команде любыми способами, и забивать голы – часть этого», – цитирует Макдэвида The Athletic.

В текущем сезоне нападающий провёл 54 матча, в которых забрсоил 21 шайбу и отдал 70 результативных передач. В прошлом сезоне Макдэвид стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 64 шайбы в 82 матчах.