Вратарь ЦСКА Федотов: на протяжении всего сезона наша игра оставляет желать лучшего

Вратарь ЦСКА Иван Федотов подвёл итоги регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 и заявил, что игра армейского клуба оставляет желать лучшего. ЦСКА завершил регулярку на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

«Сезон начался не совсем удачно не только для меня, но и для всей команды, если смотреть более глобально. Да и на протяжении всего сезона наша игра оставляет желать лучшего. Все это знают, видят и понимают. Но что имеем, как говорится.

Прикладываем максимум усилий, чтобы в корне исправить это положение дел. В целом я сконцентрирован на своём рабочем процессе и стараюсь контролировать то, что могу. Фокусируюсь на своих аспектах», — цитирует Федотова «Газета.Ru».

В первом раунде плей-офф ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Серия начнётся 29 февраля в Ярославле. Московские армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.