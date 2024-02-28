Шарангович приблизился к историческому рекорду «Калгари»

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

Победный гол в этой встрече на счету белорусского форварда хозяев Егора Шаранговича.

Таким образом, эта шайба стала 21-й для Шаранговича в нынешнем сезоне. Только три игрока в истории «Калгари» смогли забросить больше в свой первый сезон за клуб из Альберты: Назем Кадри (24 в сезоне-2022/2023), Элиас Линдхольм (27 в сезоне-2018/2019) и Шон Монахан (22 в сезоне-2013/2014).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету белоруса 39 (21+18) очков в 59 играх.

«Калгари» одержал четвёртую победу подряд, набрал 63 очка и занимает девятое место в таблице Западной конференции.