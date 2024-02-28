Шарангович приблизился к историческому рекорду «Калгари»
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В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).
Победный гол в этой встрече на счету белорусского форварда хозяев Егора Шаранговича.
Таким образом, эта шайба стала 21-й для Шаранговича в нынешнем сезоне. Только три игрока в истории «Калгари» смогли забросить больше в свой первый сезон за клуб из Альберты: Назем Кадри (24 в сезоне-2022/2023), Элиас Линдхольм (27 в сезоне-2018/2019) и Шон Монахан (22 в сезоне-2013/2014).
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету белоруса 39 (21+18) очков в 59 играх.
«Калгари» одержал четвёртую победу подряд, набрал 63 очка и занимает девятое место в таблице Западной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дано (Фиала, Даути) – 32:08 1:1 Манджапане (Ханифин, Маркстрём) – 32:56 2:1 Коулман (Юбердо, Танев) – 33:52 2:2 Фиала (Копитар, Байфилд) – 38:54 3:2 Шарангович (Хант, Пеллетье) – 52:09 4:2 Баклунд (Танев) – 58:46
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