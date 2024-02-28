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Овечкин сократил отставание от Коффи в списке бомбардиров всех времён НХЛ до трёх очков

Овечкин сократил отставание от Коффи в списке бомбардиров всех времён НХЛ до трёх очков
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Сегодня, 28 февраля, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал крупную победу над «Вашингтон Кэпиталз» (8:3).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей и закончил матч с показателем «-2».

Таким образом, Овечкин приблизился к занимающему 15-е место в списке бомбардиров всех времён НХЛ Полу Коффи. В активе занимающего 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 38-летнего капитана столичной команды стало 1528 (838+690) очков в североамериканской лиге. Таким образом, он сократил отставание от располагающегося на 15-й позиции известного в прошлом канадского защитника (1531) до трёх очков.

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