Кожевников — о вратарской линии ЦСКА: у Ивана Федотова провалов-то много, очень много

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о вратарской линии ЦСКА и игре голкипера армейского клуба Ивана Федотова.

«Вратарская линия ЦСКА подводит? Верят в Федотова. Конечно, не лучший его сезон. Провалов-то у него много в играх. Очень много провалов. Посмотрим. Мало ли что бывает. Не играет, не играет — бабах, и не забивают ему. Посмотрим, что будет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Федотов принял участие в 44 матчах, отразив 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,37.

Несмотря на поражение от московского «Динамо» (3:4 ОТ), ЦСКА сохранил за собой шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 76 очков в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Сергея Фёдорова встретятся с ярославским «Локомотивом».