Олимпийский чемпион назвал главную проблему ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о главной проблеме ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«Сможет ли ЦСКА преобразиться в плей-офф? Они и так преобразились, играют нормально. Ну что вы? Забить не могут, что-то у них там с прицелом произошло. Видать, кто-то мушку сбил. Они проигрывают матчи ведь не с разницей в 10 голов. Бывали завалы, конечно, но у всех они были. Две-три шайбы. ЦСКА не забивает много. Моменты-то он создаёт, но концовки нет, что в прошлом году была», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Серия плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА стартует 29 февраля в Ярославле. Сезонную серию прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ выиграл «Локомотив» со счётом 4-2.