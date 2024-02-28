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Кравец объяснил отсутствие Шарипзянова и Прохоркина на открытой тренировке «Авангарда»

Кравец объяснил отсутствие Шарипзянова и Прохоркина на открытой тренировке «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о причинах отсутствия капитана клуба Дамира Шарипзянова и форварда Николая Прохоркина на открытой тренировке «ястребов»

«Вратари на старт плей-офф? Не скажу, кто начнёт серию, чтобы не подстраивались. Пусть думают. Точно кто-то из дуэта Хомченко – Проскуряков. А Мишуров пока тренируется. Не катались Шарипзянов и Прохоркин? Дамир тренируется по индивидуальному плану, а Николай немножко приболел», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард», набрав 92 очка в 68 матчах, занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и получил тольяттинскую «Ладу» в соперники по первому раунду Кубка Гагарина – 2024.

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