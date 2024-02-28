Главный тренер «Динамо» рассказал, что для него значит победа в регулярном чемпионате

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, что для него значит победа в регулярном чемпионате и завоевание Кубка Континента.

«Отличное настроение, солнце наконец светит на улице, а это самое главное.

Насколько непривычно идти в плей-офф в статусе фаворита? Не то что это непривычно или сложно, просто есть как есть. Я уже не раз говорил, что первое место в регулярке – это ничего больше, кроме как отражение результата труда всей организации. Тренеры, игроки и вся система, которая была выстроена в «Динамо» за последние годы, вот она дала такой результат. А дальше всё немного другое», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В первом раунде плей-офф КХЛ бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Старт серии – 1 марта.