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Шарипзянов: в плей-офф «Авангард» не имеет права допускать ошибки, как в регулярке

Шарипзянов: в плей-офф «Авангард» не имеет права допускать ошибки, как в регулярке
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданием от старта плей-офф в КХЛ и рассказал о своём самочувствии.

«Настроение отличное. На улице уже снег тает, это для меня такой звоночек, что уже наступает весна, плей-офф, и чем теплее, чем меньше ты одежды надеваешь, то тем дальше ты прошёл. Так что и в команде отличное настроение, ждём не дождёмся старта игр. Со здоровьем всё в порядке, завтра выйду на лёд, а сегодня решили, что не нужно кататься.

Согласен, многовато пропустили в сезоне голов. Но в плей-офф, я думаю, от ребят будет больше заряженности, больше фокуса, и это нам поможет не пропускать в формате «пять на пять», ведь плей-офф – это игра большинства и меньшинства. Конечно, мы не имеем права допускать ошибки, которые допускали в регулярке», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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