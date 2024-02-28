Нападающий московского «Динамо» рассказал, какой урок был вынесен из серии с «Торпедо»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, какой урок был вынесен из розыгрыша Кубка Гагарина — 2023 с «Торпедо» в прошлом плей-офф, когда москвичи проиграли в серии со счётом 2-4.

«Какой урок вынесли из серии с «Торпедо»? В сравнении с прошлым плей-офф нам нужно играть более дисциплинированно. Каждая малейшая ошибка может привести к провалу и краху всего того, что мы нарабатывали весь сезон. В этом году мы будем гораздо дисциплинированнее», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Дмитрий Рашевский в регулярке сезона-2023/2024 сыграл 67 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка. Напомним, старт серии плей-офф КХЛ — 2024 с минскими одноклубниками запланирован на 2 марта 2024 года.