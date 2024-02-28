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«Мы коснулись дна». Ларионов — о последних матчах «Торпедо» в регулярке

«Мы коснулись дна». Ларионов — о последних матчах «Торпедо» в регулярке
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил последние матчи нижегородской команды в регулярке сезона-2023/2024.

«За несколько дней перед плей-офф стать лучше или хуже нереально. Мы коснулись дна, 9 из 10 последних матчей проиграв в одну шайбу. Нам не хватило концентрации и уверенности. Надеюсь, что пауза перед плей-офф позволит подчистить эти детали», — сказал Ларионов на пресс-конференции.

Напомним, регулярный сезон «Торпедо» закончило семью поражениями подряд, заняло седьмое место и в первом раунде плей-офф КХЛ встретится со СКА. Команды встречались между собой в полуфинале Западной конференции. Тогда победу в четырёх матчах одержал армейский клуб. Нынешняя серия стартует в Санкт-Петербурге 1 марта.

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