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Мартемьянов — о «Металлурге»: это команда практически без слабых мест

Мартемьянов — о «Металлурге»: это команда практически без слабых мест
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» и назвал магнитогорцев командой без слабых мест.

«Я считаю, что это команда практически без слабых мест. Очень приличного уровня. Не зря она выиграла Восточную конференцию. Команда умеет играть по заданию – и в атаке, и в обороне.

Как играть против команды без слабых мест? Не скажу (смеётся). Найти у себя более сильные стороны. Как говорится, против лома нет приёма, если нет второго лома. Какие-то аргументы будем искать. Все пацаны готовятся, безразличия и шапкозакидательства в команде нет», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

Первый матч серии пройдёт 1 марта в Магнитогорске. В сезонной серии прошедшей регулярки победа осталась за «Металлургом» со счётом 3-1.

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