Хохлачёв: моя игра в регулярке была не супер, но главное, что «Амур» попал в плей-офф

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв оценил свою игру в прошедшем регулярном чемпионате и поделился ожиданиями от плей-офф. Форвард в начале сезона перешёл в хабаровский клуб из «Спартака».

«Все настроены на плей-офф, будем биться. У всех был тяжёлый график, но пару дней отдохнули, и все команды будут готовы биться. В плей-офф нет слабых соперников, разберём игру «Металлурга», тренеры нам подскажут, как играть. На домашних матчах у нас всегда хорошая атмосфера, и в Хабаровске болельщики будут гнать нас вперёд.

Моя игра в регулярке? Лично моя игра была не супер. Но главное, что команда попала в плей-офф, сейчас все мысли об этом. Я буду стараться, биться», — цитирует Хохлачёва пресс-служба КХЛ.

В прошедшей регулярке КХЛ Хохлачёв провёл за «Амур» 60 матчей, в которых набрал 24 очка — забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач. Первый матч серии с «Металлургом» пройдёт 1 марта в Магнитогорске.