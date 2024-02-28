Стали известны претенденты на обмен защитника «Коламбуса» Ивана Проворова. Как сообщает The Fourth Period, россиянином интересуются «Тампа-Бэй» и «Эдмонтон». Крайний срок обменов в НХЛ — 8 марта.

Проворов имеет ещё один год по текущему контракту с зарплатой в $ 6,75 млн. По условиям трёхстороннего обмена из «Филадельфии» 30% зарплаты россиянина выплачивает «Лос-Анджелес». В контракте Проворова отсутствует пункт о запрете на обмен.

В текущем сезоне на счету 27-летнего защитника 57 матчей, в которых Проворов набрал 26 очков — забросил пять шайб и отдал 21 результативную передачу c показателем полезности «-12». В текущем сезоне «Коламбус» вряд ли сможет рассчитывать на плей-офф, занимая последнее место в Восточной конференции после 57 матчей.