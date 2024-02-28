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Агент Овчинникова рассказал, в каком случае хоккеист вернётся в «Сибирь»

Агент Овчинникова рассказал, в каком случае хоккеист вернётся в «Сибирь»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Дмитрия Овчинникова, рассказал, в каком случае хоккеист вернётся в «Сибирь». 21-летний форвард текущий сезон проводит в АХЛ за фарм-клуб «Торонто». Права на хоккеиста в КХЛ имеет «Сибирь», которая заинтересована в возвращении нападающего.

«Когда ему дают играть в Канаде, Дима это делает хорошо, но в основном тренер странно использует Овчинникова и не раскрывает его сильные качества. Либо мы будем переходить в другую команду в Северной Америке, либо возвращаться в «Сибирь». Это будет зависеть от того, кто будет главным тренером в Новосибирске, а также какой контракт и какие условия предложат Дмитрию», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Овчинников провёл за «Торонто Марлис» 20 матчей и набрал 10 (7+3) очков.

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