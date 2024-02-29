Инсайдер: «Миннесота» не собирается обменивать Флёри перед дедлайном

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил новые подробности касательно возможного обмена голкипера-ветерана «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри.

«Один важный факт в преддверии дедлайна: «Миннесота» дала понять, что не собирается обменивать Флёри. Они счастливы сохранить его», — напсал Фридман в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что канадец может покинуть «дикарей» и перейти в команду, которая попадёт в этом сезоне в плей-офф.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 39-летнего Флёри 28 матчей за «Уайлд», в которых он отражал в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,92 и одном шат-ауте.

Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».