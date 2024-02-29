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Инсайдер: «Миннесота» не собирается обменивать Флёри перед дедлайном

Инсайдер: «Миннесота» не собирается обменивать Флёри перед дедлайном
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Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил новые подробности касательно возможного обмена голкипера-ветерана «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри.

«Один важный факт в преддверии дедлайна: «Миннесота» дала понять, что не собирается обменивать Флёри. Они счастливы сохранить его», — напсал Фридман в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что канадец может покинуть «дикарей» и перейти в команду, которая попадёт в этом сезоне в плей-офф.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 39-летнего Флёри 28 матчей за «Уайлд», в которых он отражал в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,92 и одном шат-ауте.

Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дьюар (Чисхольм, Хартман) – 10:10     1:1 Стаал (Мартинук, Славин) – 15:26     2:1 Бродин (Дьюхейм, Хартман) – 19:39     2:2 Свечников (Джарвис, Стаал) – 39:35     2:3 Ноэсен (Друри, Терявяйнен) – 51:02    
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