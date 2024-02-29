Инсайдер ESPN назвал самый парадоксальный аспект сделки между «Калгари» и «Далласом»

Инсайдер ESPN Грег Вышински выделил самый комичный момент в обмене, который этой ночью произошёл в НХЛ.

Напомним, согласно сделке в Даллас переезжает защитник «Калгари» Крис Танев. За 34-летнего игрока обороны «Флэймз» получили от «Старз» 20-летнего проспекта — российского защитника Артёма Грушникова, выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024 и условный драфт-пик в третьем раунде драфта НХЛ-2026 (если «Даллас» выйдет в финал Кубка Стэнли в нынешнем сезоне).

Отметим, что в сделке также участвовал «Нью-Джерси Дэвилз», который получил от техасского клуба выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2026, а «Старз» получили от «дьяволов» взамен голкипера-проспекта Коула Брэди.

«В мультивселенной НХЛ существует вероятность, в которой «Флэймз» и «Старз» встретятся в первом раунде плей-офф, а «Калгари» попытается лишить себя выбора в третьем раунде драфта», — написал Вышински в социальных сетях.