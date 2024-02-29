«Мне просто было некому пасовать». Макдэвид — об окончании 10-матчевой безголевой серии

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил свой победный гол в овертайме матча с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). Нападающий прервал свою 10-матчевую серию без заброшенных шайб.

«Мне просто было некому пасовать (смеётся). Я всегда стараюсь принести пользу команде, не только забитыми голами. Так получилось, что в последнее время я больше помогал передачами, но сегодня шайба после моего броска оказалась в воротах.

Это была концовка нашей смены, ребята устали и поехали меняться. Я просто попытался доставить шайбу в зону и использовать последнюю попытку для броска. Ничего особенного я не сделал, но шайба, к счастью, попала в сетку», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол стал для Макдэвида первым с 6 февраля. На отрезке в 11 матчей нападающий набрал 26 (1+25) очков.