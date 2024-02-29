Ноблох: Макдэвид выбрал великолепный момент, чтобы прервать безголевую серию

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох оценил гол капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида в матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). Нападающий забросил победную шайбу в овертайме после сольного прохода и прервал свою 10-матчевую безголевую серию.

«Это был великолепный момент, чтобы прервать безголевую серию. Он делал на площадке всё, кроме забитых голов. В каждом матче по два-три раза оказывался в протоколе матча на протяжении этого времени. И какой же великолепный гол он забил сегодня в овертайме!» — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

В матче с «Сент-Луисом» Макдэвид отметился победным голом и двумя результативными передачами. На отрезке в 11 последних матчей нападающий набрал 26 (1+25) очков, продлив результативную серию до девяти матчей.