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Да Коста находится в списке травмированных в день первого матча «Автомобилиста» в плей-офф

Да Коста находится в списке травмированных в день первого матча «Автомобилиста» в плей-офф
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Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста находится в списке травмированных в день первого матча екатеринбургского клуба в плей-офф КХЛ. Сегодня, 29 февраля, в Казани пройдёт первый матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист». Вчера нападающий пропустил открытую тренировку команды и занимался по индивидуальной программе.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне нападающий провёл 60 матчей, в которых набрал 54 очка — забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач. 34-летний французский форвард является лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в прошедшей регулярке.

«Автомобилист» завершил регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиге на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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