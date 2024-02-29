Да Коста находится в списке травмированных в день первого матча «Автомобилиста» в плей-офф

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста находится в списке травмированных в день первого матча екатеринбургского клуба в плей-офф КХЛ. Сегодня, 29 февраля, в Казани пройдёт первый матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист». Вчера нападающий пропустил открытую тренировку команды и занимался по индивидуальной программе.

В текущем сезоне нападающий провёл 60 матчей, в которых набрал 54 очка — забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач. 34-летний французский форвард является лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в прошедшей регулярке.

«Автомобилист» завершил регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиге на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.