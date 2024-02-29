Обладатель Кубка Гагарина рассказал о шансах СКА в серии плей-офф с «Торпедо»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин рассказал о шансах СКА в серии плей-офф с «Торпедо».

«За СКА будет интересно понаблюдать в плей-офф. Новая арена, большая вместимость, приятно играть в таких условиях. У петербуржцев сильная команда, шансы высокие. Армейцы начали регулярный чемпионат со скрежетом, потом собрались и прибавили. По составу они и должны бороться за первое – второе место. «Торпедо» в концовке регулярки много проигрывало, посмотрим на команду в Кубке Гагарина», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Первый матч серии пройдёт 1 марта в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 мск.