Почему «Северсталь» может стать чемпионом? А СКА — не стать? Превью Кубка Гагарина: Запад

Ну что ж, прогнозы на плей-офф даны — и в андердогов в редакции «Чемпионата» мало кто верит. Самое время сверить часы, кратко вспомнить, как для 16 команд прошёл регулярный сезон, и подумать над слабыми и сильными сторонами клубов.

8. «Динамо» Мн

Оценка за регулярку: 3-/5. Многие ждали, что минчане с приходом Дмитрия Квартальнова сделают качественный скачок вперёд и уйдут от той аморфности, что отличала их в регулярном сезоне при Крэйге Вудкрофте. В реальности «Динамо» всю первую половину сезона мотало туда-сюда, Квартальнов привычно репрессировал легионеров, некоторые из которых жаловались, что им не давали дышать. На фоне самоустранения нижней тройки Запада восьмое место подвигом не стало. Впрочем, стоит отметить, что Квартальнов привычно для себя даёт шансы молодёжи, и сильное поколение молодых белорусов вполне уверенно заходит в КХЛ.

Почему выиграют Кубок Гагарина: Александр Лукашенко договорится на очередном раунде московских переговоров.

Почему не выиграют: Хоккей Квартальнова в плей-офф не сработал даже в «Ак Барсе» и ЦСКА, что уж говорить про Минск в этом плане. Однако есть все основания полагать, что «Динамо» не сдастся рано в первом раунде.

7. «Торпедо»

Оценка за регулярку: 3/5. «Торпедо» в начале сезона шло хорошо, но по стилю это была уже не та команда, что в прошлом сезоне — более догматичная и нацеленная на владение ради владения. Против середняков парни Ларионова всё ещё генерировали и забивали, а вот против грандов уже в первой половине сезона выдали несколько «баранок». В последнюю неделю сезона «Торпедо» последовательно отдало матчи с 3:1 (СКА), 3:0 («Спартак») и 4:2 («Лада»), а Николай Коваленко открыто говорит прессе, что игра только от атаки не приносит результата. Состояние перед плей-офф — хуже не придумаешь.

Почему выиграют Кубок Гагарина: В самый последний момент Игорь Ларионов признаёт свою неправоту, проводит открытый и честный разговор с попавшими в опалу Антоном Сизовым и Алексеем Кручининым. После возвращения ветеранов в раздевалку атмосфера в команде улучшается, и «Торпедо» снова начнёт походить на прошлогоднее.

Почему не выиграют: Есть мало оснований полагать, что Ларионов так сделает: главный тренер «Торпедо» гнёт свою линию с потрясающим упрямством. Это восторгало всех, когда нижегородцы летели по регулярке, но с учётом последних результатов это уже начинает вызывать раздражение в болельщицкой среде.

6. ЦСКА

Оценка за регулярку: 2/5. Сложно было представить, что ЦСКА вообще не попадёт в плей-офф — хотя на Востоке, где аутсайдеры были менее безнадёжными, это было бы сделать сложнее. Были моменты, когда команда просыпалась — например, осенью сокрушила несколько аутсайдеров на фоне разговоров об отставке Сергея Фёдорова, но в остальном от игры ЦСКА осталось ощущение полной потери управления. Оно не исчезало и в тот момент, когда Фёдоров из-за болезни пропускал несколько матчей. Можно говорить, что для чемпионов гладкий сезон не имеет значения, но 0-6 в сезонной серии со СКА и 0-4 с «Динамо» — это наверняка гигантский удар по самолюбию руководства клуба.

Сергей Фёдоров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Почему выиграют Кубок Гагарина: Такое ощущение, что ЦСКА до сих пор вызывает у соперников иррациональный ужас — как в фильмах ужасов, где добропорядочные горожане четвертуют злодея, а через год снова слышат за своим окном гаденький смех. В ЦСКА нет премий за регулярный сезон, а то самое самолюбие должно проснуться весной — да и ходят слухи об обновлении команды на следующий год, и лидеры должны показать всем прощальный поклон.

Почему не выиграют: в постсоветской истории чемпионских хет-триков не делал никто, а в НХЛ этого не происходило после династии «Айлендерс» 1980-х. Этот ЦСКА три года подряд доходил до финала, и усталость вместе с разболтанностью коллектива должна взять своё.

5. «Северсталь»

Оценка за регулярку: 5/5. Пожалуй, все прошлогодние разговоры об Андрее Козыреве как о главном тактике «Торпедо» подтвердились. «Северсталь» выглядела намного более похожей на прошлогоднюю версию нижегородского клуба, чем нынешнее «Торпедо», пройдя примерно такой же процесс. В начале сезона Череповец слишком заигрывался в атаку и постоянно пропускал контратаки. Впрочем, постепенно активный прессинг «Северстали» превратился в почти смертоносное оружие, вся пятёрка действует очень компактно, а вызванный из «Бурана» Александр Самойлов провёл календарный 2024-й чуть ли не лучше всех вратарей в лиге. Для первого года череповецкого эксперимента результат прекрасный.

Почему выиграют Кубок Гагарина: зачастую «горячая» команда может куда больше, чем «холодная», но с суперзвёздами. «Северсталь» становилась лучше по ходу сезона, а Козырев выглядит более прагматичным тренером, чем Ларионов, и уже показал, что его команда в нужные моменты может просто терпеть.

Почему не выиграют: «Северсталь» — не только самая молодая команда сезона, но ещё и самая низкорослая — чуть ли не единственная в лиге, средний рост которой упал ниже 180 см. Всё-таки пока сложно представить, что с таким комплектованием можно зайти очень далеко.

Игра «Спартак» — «Северсталь» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. «Спартак»

Оценка за регулярку: 5/5. Конечно, с летними трансферами повторение прошлогоднего конфуза с пролётом мимо плей-офф уже казалось невозможным, но всё равно было сложным представить, что «Спартак» заиграет так. Команда Жамнова забросила 200 шайб первой в сезоне, ворвалась в топы рейтингов просмотров КХЛ и во второй половине сезона стала выбивать 10 тысяч зрителей на своих матчах. Причём «Спартак» — это не только тройка Голдобина, Морозова и Порядина. Максим Цыплаков продолжил свой прогресс и называется претендентом на отъезд в НХЛ, а вэхаэловцы типа Филина и Беляева идеально влились в систему Жамнова.

Почему выиграют Кубок Гагарина: Кажется, КХЛ — это теперь про атаку, как и в НХЛ. Атакующий тренд этого сезона должна поддержать команда, которая проявила его ярче всего — да, даже ярче прошлогоднего «Торпедо». Ну и ждём, что Илья Ковальчук, как и в «Авангарде»-2021, будет забивать немного, но в решающие моменты, и сплотит коллектив.

Почему не выиграют: Защита ещё во время гладкого сезона казалась менее сбалансированной, чем атака — и, несмотря на то что некоторые оборонцы красно-белых в регулярке показали хорошую статистику, при плотной игре «один в один» их класс может сказаться. Кроме того, не совсем понятна ситуация на последнем рубеже: вернётся ли Патрик Рыбар после травмы в этом плей-офф?

3. «Локомотив»

Оценка за регулярку: 4/5. «Локомотив» входил в сезон с очень короткой скамейкой, и Игорь Никитин в этом чемпионате стал давать большие минуты недавним первораундникам Дмитрию Симашеву и Даниилу Буту. Несмотря на обвинения в «автобусности», «Локомотив» показал себя типичной командой Никитина, которая может легко задушить любого соперника прессингом в нужный момент и за счёт активного отбора генерировать голевые моменты. Балл снимаем за загадочные игры с аутсайдерами — почему-то «Локо» стабильно мучился с «Сочи», «Куньлунем» и «Адмиралом». С другой стороны, в плей-офф этих команд и не будет.

Игорь Никитин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему выиграет Кубок Гагарина: Вы можете не согласиться с этим, но Игорь Никитин — лучший тренер в КХЛ, который ставит самый эффективный хоккей. Первый год в Ярославле ушёл на притирку, второй — на становление команды, и третий должен стать решающим. Никитина очень уважают игроки, и они наверняка готовы «сыграть за тренерскую», как зачастую говорят.

Почему не выиграет: Цитата Никитина про «лицо в соплях и лицо в крови» не забывается — и она не теряет своей актуальности. Регулярный сезон — не та лакмусовая бумажка, по которой определяется готовность «умирать», и здесь мы не сможем этого понять, не заглянув в душу каждого из игроков. Если «Локомотив» так и не повзрослел ментально, то никакая система не поможет.

2. СКА

Оценка за регулярку: 4-/5. Для СКА вся грань оценивания прошла буквально по двум матчам: если бы не внезапные поражения от «Северстали» и «Куньлуня», Кубок Континента остался бы в Петербурге, а Роман Ротенберг радовался бы очередному трофею. Так что СКА со своим максимализмом мог бы внутренне оценить сезон даже ниже — кроме того, вряд ли забыты первые 20 игр сезона с постоянными поражениями и странными отговорками про «самолётные ноги». Однако СКА просто вернулся к старым добрым методам Дмитрия Квартальнова года из 2016-го: огромная ротация и стиль «бей-беги» с огромным количеством бросков позволил перевернуть всё во второй части сезона. Правда, для первого места этого было мало.

Почему выиграет Кубок Гагарина: Небольшие хитрости с потолком зарплат позволили запихнуть в 900 млн огромное количество крутых игроков. Это не суперзвёздный состав уровня СКА-2017, но такой глубины нет ни у одного клуба лиги. Если что-то пойдёт не так, на подходе будет готовая тройка, а Никита Серебряков после первоначальных трудностей выглядит вратарём, с которым можно идти за Кубком.

Почему не выиграет: Как уже говорилось выше, к стилю Квартальнова в плей-офф находили ключики более гибкие команды ещё в 2016-м — а лига после этого стала более продвинутой. Есть ли план Б, кроме тотальной вертикальности? И сохранит ли Роман Ротенберг холодную голову в те моменты, когда что-то пойдёт не так? Легко представить, что «казус Яшкина» из прошлого года повторится в случае какой-либо неудачи.

1. «Динамо»

Оценка за регулярку: 5+/5. Даже самые отъявленные бело-голубые оптимисты вряд ли поверили бы, что смогут вырвать Кубок Континента из цепких армейских рук, которые вроде бы уже приклеились к регулярочному трофею. Однако у «Динамо» всё заработало, даже несмотря на постоянные слухи о будущем руководства, которые не отпускают клуб уже очень давно. Никита Гусев ответил вообще всем скептикам, побив рекорд КХЛ — параллельно он превратил спецбригаду «Динамо» в лучшую в лиге и заметно прибавил в медиаактивности. Параллельно «Динамо» завело в состав свою классную молодёжь, которая очень быстро вписалась на позиции рядом со взрослыми лидерами.

«Динамо» с Кубком Континента Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Почему выиграет Кубок Гагарина: очень ровный состав, где закрыты все позиции: качественная линия обороны с большим количеством праворуких защитников, бойцы под игры плей-офф типа Петухова и Ильенко, которые могут запрессинговать оппонентов, ну и суперзвёзды, которые знают своё дело в большинстве.

Почему не выиграет: очень короткая скамейка: буквально пара травм, и в состав попадут необстрелянные эмхаэловцы. В воротах тоже не всё понятно: молодой Максим Моторыгин фактически выиграл конкуренцию у пары Коновалов — Волков, но доверятся ли ему в плей-офф? Ни один из этой тройки не выглядит стопроцентным вариантом для плей-офф.