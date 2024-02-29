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Двукратный чемпион мира объяснил, почему в Кубке Гагарина не стоит ждать громких сенсаций

Двукратный чемпион мира объяснил, почему в Кубке Гагарина не стоит ждать громких сенсаций
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Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин объяснил, почему в Кубке Гагарина не стоит ждать громких сенсаций.

«Почему в КХЛ не бывает громких сенсаций в плей-офф, как в НХЛ? У нас главное – бюджет клуба. У того же «Амура» он стал выше, но вы представляете, какие деньги нужны, чтобы заманить на Дальний Восток суперзвёзд, которые будут давать результат в ключевые моменты? На Западе, например, есть минское «Динамо», которое из года в год стоит на одном месте. В плей-офф вышли, задача на сезон вроде бы выполнена, поэтому и серьёзного прорыва не происходит. Страха, что они не попадут в восьмёрку, у минчан не было, но и какого-то рывка мы не увидели», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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