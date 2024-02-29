Чемпион мира объяснил, почему ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов в серии с «Локомотивом»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин объяснил, почему ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов в серии с «Локомотивом».

«Важное значение будет иметь физическая форма обеих команд. Если у ЦСКА она будет в полном порядке, то «Локомотиву» придётся тяжело. Да, что-то для армейцев могло потеряться по ходу сезона, но желание побеждать никуда не пропадает. Могла быть сытость, какие-то внутренние проблемы, но в плей-офф ты всегда перестраиваешься и хочешь выиграть. Ты играешь для болельщиков, для родных, для самого себя. Зачем портить своё имя и валять дурака? Такого у топ-клубов и мастеров не бывает», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.